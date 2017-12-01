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Власти Аргентины остановили поиск экипажа пропавшей подлодки

© Sputnik. Роберт Джопуа
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Подложка, на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября, запас воздуха на таких субмаринах рассчитан на период от 7 до 10 дней.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Завершился поиск экипажа пропавшей субмарины "Сан-Хуан", заявил представитель ВМС республики Энрике Бальби, перадет Sputnik Беларусь со ссылкой на аргентинские СМИ.

"Поисково-спасательная операция закончена", — сказал он на пресс-конференции.

Операция продолжалась в два раза дольше срока, который предусматривает возможность выживания экипажа — в субмаринах типа "Сан-Хуан" запас воздуха рассчитан на период от 7 до 10 дней, а подлодка перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находились 44 человека.

Военно-морской флот СССР. Архивное фото
© Sputnik. Ю.Мичурин
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Как сказал Бальби, сейчас наступает другой этап — собственно поиск подводной лодки. В соответствии с этим решением из зоны поиска отзываются суда, которые были оснащены техникой, необходимой для спасения людей. Она будут заменена на новое оборудование, которое предназначено для поиска объектов на морской глубине.

Подводная лодка, принадлежащая Аргентине, пропала 15 ноября по пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.

Во время последнего сеанса связи было сообщено о проблемах с электроснабжением. Кроме того, специалистами как одна из вероятных причин аварии рассматривается возможный взрыв из-за высокой концентрации водорода.

Поиск субмарины начался 16 ноября. На следующий день операцию расширили до поисково-спасательной.

Как заявил в четверг глава правительства Аргентины Маркос Пенья, для способствования продвижению расследования причин аварии на подводной лодке гриф секретности с ситуации будет снят.




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