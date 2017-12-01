15:40 01 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Старт тура Кубка ЧМ-2018 по футболу

Жеребьевке ЧМ по футболу пройдет в РФ: в церемонии примет участие Путин

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
124 0 0

Около 1300 людей приглашены на жеребьевку в Государственном Кремлевском дворце.

СУХУМ, 1 дек— Sputnik. Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в пятницу 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце, в церемонии примет участие президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля, передает Sputnik Беларусь.

По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей). Ведущим мероприятия будет известный российский шоумен Иван Ургант, на сцену также выйдут певицы Алсу и Лариса Долина.

"Президент примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед жеребьевкой Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи — Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие легендарные футболисты.

На мероприятие приглашены 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

  • Маленький гражданин Казахстана с флагом страны
    День президента

    Казахстанцы шестой год подряд отмечают День Первого Президента страны – почему праздник в честь Нурсултана Назарбаева установили в начале зимы?

  • Взрывчатка. Архивное фото
    "Взрывной" Кыргызстан

    В Кыргызстане будут производить взрывчатку – строительство завода уже завершено, ведутся переговоры о сертификации продукции.

  • Грибы лисички
    Ядерный гриб

    Партия белорусских грибов, загрязненных цезием-137, обнаружена во Франции – их могли собрать в зоне, пострадавшей от Чернобыльской аварии.

  • Как создавалось Национальное Телевидение
    Первый национальный

    Первый национальный телеканал "Осетия-Ирыстон" начал вещание по спутниковой связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  • Срубаемое дерево, фото из архива
    Пустить на уголь

    Проверки Минэкологии помогли найти лиц, незаконно вырубавших ценные породы деревьев в азербайджанских лесах и перерабатывавших их в древесный уголь.

  • Вино
    Винные реки

    Винные заводы Армении посещает почти 120 тысяч туристов в год, экспорт напитка за рубеж растет, основной покупатель – Россия.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леон Капба
Осень в Абхазии: события и люди
Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Компания Mercedes-Benz представила суперкар Project One
Университеты России
Проект Лучшие вузы России: выбери свой

Соцсети

Sputnikabkhazia