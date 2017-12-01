Жеребьевке ЧМ по футболу пройдет в РФ: в церемонии примет участие Путин

Около 1300 людей приглашены на жеребьевку в Государственном Кремлевском дворце.

СУХУМ, 1 дек— Sputnik. Финальная жеребьевка Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет в пятницу 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце, в церемонии примет участие президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля, передает Sputnik Беларусь.

По итогам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей). Ведущим мероприятия будет известный российский шоумен Иван Ургант, на сцену также выйдут певицы Алсу и Лариса Долина.

"Президент примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед жеребьевкой Путин встретится со звездами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи — Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие легендарные футболисты.

На мероприятие приглашены 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира.