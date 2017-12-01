Самку леопарда, пойманную в Абхазии, могут не выпустить в дикую природу

Одного из редчайших переднеазиатских леопардов в ноябре поймал в ловушку житель Абхазии, затем животное поместили в специально сделанную клетку, после чего транспортировали в Центр восстановления леопарда на Кавказе.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. Если у самки леопарда не будет страха перед людьми, то ее не выпустят назад в дикую природу, сказал зоотехник Центра восстановления леопардов на Кавказе Николай Воронин, передает РИА Новости.

В ноябре один из редчайших переднеазиатских леопардов, три особи которых были выпущены в 2016 году из Сочинского питомника, был пойман в Абхазии. Животное оказалось самкой Викторией, которая, переместившись с территории Кавказского заповедника, вышла к селу Лыхны, где некоторое время питалась курами с частных подворий. Животное было поймано местными жителями, позже помещено в специально сделанную клетку, после чего транспортировано сотрудниками Минприроды России в Центр восстановления леопарда на Кавказе.

"В ближайшее время будут проведено повторное обездвиживание. Должны обязательно провести комплекс ветеринарных процедур, с помощью ДНК-анализа определить ее принадлежность, и уже на основании положительных результатов всех исследований и результатов анализа ее поведения будет рассматриваться вопрос о ее повторном выпуске в природу. Если во время оценки ее поведения будет выявлен ряд поведенческих элементов, которые будут говорить о том, что у нее нет страха перед человеком, о том, что, возможно, она опять будет проявлять интерес к человеку и приблизится к его жилью, то, безусловно, мы ее не выпустим", — рассказал Воронин.

По словам специалиста, животное чувствует себя нормально, проведенные исследования не выявили у дикой кошки никаких болезней. В настоящее время самка леопарда переведена из карантинного вольера в вольер подготовки к выпуску, добавил зоотехник. «Контакт с человеком исключен. Непосредственно в вольере она одна, но имеет возможность контактировать через ограду с другими леопардами. Чувствует себя нормально, стресс у кошки со временем снизился после такого близкого контакта с человеком. Поведенческие реакции она проявляет вполне адекватные, характерные дикому животному. В принципе у нас нет опасения за ее здоровье. Тем не менее, ветеринарные требования никто не отменял", — добавил Воронин.

© Фото: из личного архива Натальи Дроновой Дронова: леопарда в Лыхны привели инстинкты

Переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Тремя первопроходцами, отправившимися в леса Кавказа, стали самцы Ахун и Килли и самка Виктория, выращенные в центре восстановления леопарда в Сочи.

Переднеазиатский подвид леопарда ранее обитал на территории от Северного Кавказа до Красного моря и от Босфора до Индии. Однако в XX веке область его распространения значительно сократилась. В настоящее время на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается. Он занесен в Красную книгу как вымирающий вид.

Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе была инициирована в 2009 году Владимиром Путиным. Она проводится Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).