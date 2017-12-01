Назван состав всех групп финальной стадии ЧМ-2018 в РФ

Впервые ЧМ по футболу на территории РФ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи турнира сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

СУХУМ, 1 дек — Sputnik. В ходе жеребьевки в Москве в Государственном Кремлевском дворце назвали составы всех групп финальной стадии ЧМ-2018 по футболу, передает Р-Спорт.

Тридцать две команды-участницы ЧМ-2018 были распределены на восемь групп по четыре сборные. Сборная России как страна-организатор попала в группу А, где встретится с командами Саудовской Аравии (матч открытия 14 июня в "Лужниках"), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

Составы остальных групп:

группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран;

группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания;

группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия;

группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия;

группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея;

группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия;

группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.