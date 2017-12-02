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Компания Tesla представила новые модели электромобилей

Под Боуи в космос: Маск пообещал запуск ракеты Falcon Heavy в январе

Tesla Motors
Новости
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Глава Tesla и Space X Илон Маск сообщил, что "полезным грузом" на новой сверхтяжелой ракете будет его спортивный электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, играющий песню Дэвида Боуи Space Oddity.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. Первый полет новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy состоится в январе, поделился новостью глава американской частной компании SpaceX Илон Маск в Twitter, сообщает РИА Новости. 

"Запуск Falcon Heavy состоится в следующем месяце на мысе (Канаверал)", — написал Маск и пообещал, что "так или иначе, это будет захватывающе".

"Пункт назначения — орбита Марса. Она будет находиться в глубоком космосе на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете", — написал Маск.

Ранее он говорил, что первый полет Falcon Heavy будет рискованным и не исключил неудачу. Маск пояснил, что во время старта Falcon Heavy одновременно должны заработать все 27 двигателей, что в три раза больше, чем у ракеты Falcon 9, оснащенной девятью ракетными двигателями.

Илон Маск
© REUTERS/ Mike Blake
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В апреле 2011 года SpaceX представила проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая будет способна выводить на низкую орбиту около 53 тонн, что в два раз больше, чем выводят существующие тяжелые носители. Самая мощная из существующих ракет американская Delta IV может вывести на орбиту груз в 22,9 тонны, российский "Протон" и европейская Ariane — 21 тонну.

Первоначально ожидалось, что первый запуск новой ракеты будет осуществлен в конце 2013 — начале 2014 года с космодрома на мысе Канаверал. Первое статистическое огневое испытание центрального блока Falcon Heavy было проведено в мае 2017 года.

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