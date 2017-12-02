В МХТ имени Чехова не имеют информации об ухудшении состояния Табакова

В некоторых СМИ появилась информация об ухудшении состояния народного артиста СССР Олега Табакова.

СУХУМ, 2 дек — Sputnik. В МХТ имени Чехова заявили, что не располагают информацией об ухудшении состояния Олега Табакова, вопреки появившейся в некоторых СМИ информации, сообщает РИА Новости.

"У нас нет такой информации. Состояние Олега Павловича остается стабильным", — сказал представитель театра.

Ранее стало известно о госпитализации Табакова. В справочной службе Первой градской больницы РИА Новости сообщили, что актер был госпитализирован в отделение реанимации и перенес экстренную операцию. Позднее в пресс-службе "Табакерки" заявили, что Табаков "давно проходит плановое стоматологическое лечение".