Вести реестр СМИ-иноагентов в России будет Минюст

Согласно новым поправкам Совета Федерации, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Реестр СМИ-иноагентов, по указу Владимира Путина, будет вести Минюст России, сообщает РИА Новости.

"Минюст России осуществляет следующие полномочия: ведет реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в том числе принимает решения о включении в него либо об исключении из него некоммерческих организаций, и реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, в том числе принимает решения о включении в него либо об исключении из него иностранных средств массовой информации", — говорится в новой редакции положения о Минюсте, утвержденной указом.

Совет Федерации принял поправки в закон о том, что иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций, "за" закон о СМИ-иноагентах проголосовали 154 человека, "против" не высказался никто.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.