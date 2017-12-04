Что мешает Brexit: Великобритания не смогла договориться с Ирландией о границе

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Тереза Мэй попыталась решить основные трудности на пути к Brexit с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, передает Sputnik Беларусь.

Ирландский вопрос

Сегодня мог определиться финальный счет, который Великобритания заплатит за отделение от Евросоюза, а также решиться вопрос со строительством пограничной зоны на границе с Ирландией. Последняя настаивает, что Британия не может покинуть ЕС, не решив этот вопрос. Причем настаивает на полном отсутствии любой пограничной инфраструктуры на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Договоренности по этому вопросу Мэй так и не удалось достичь.

В ходе референдума о выходе Великобритании из ЕС от 24 июня 2016 года 56% населения Северной Ирландии высказались против выхода и только 44% проголосовали за выход региона из ЕС. В марте этого года госсекретарь Великобритании по вопросу выхода из Евросоюза заявил, что Северная Ирландия сможет автоматически остаться членом ЕС, если ее население проголосует за объединение с Ирландией.

Понедельник большой день

Британия пока так и не решила, как именно гарантирует гражданам Ирландии беспрепятственный въезд на территорию Северной Ирландии. Если договоренность так и не будет достигнута, Дублин может наложить вето на весь процесс переговоров.

Brexit и без того дорого обошелся Великобритании — по прогнозам МВФ, она потеряла место в пятерке крупнейших экономик мира, уступив позиции Франции. Недовольства, связанные с падением темпов экономического роста и рядом неразрешенных вопросов, связанных с процедурой Brexit, внутри страны все растут.

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковени заявил в воскресенье утром, что у него нет желания становиться камнем преткновения в переговорах между Великобританией и Евросоюзом, но страна ждет "конкретных" предложений от Соединенного Королевства. Он отметил, что понедельник — "большой день" в переговорах по Brexit, и выразил надежду, что договоренности будут достигнуты, но этого не случилось.

© Sputnik. Алекс Макнотон Мэй: граждане ЕС смогут остаться в Британии после Brexit

Не только Ирландия

Граница с Ирландией остается важным, но не единственным вопросом, который нужно решить, прежде чем Великобритания выйдет из состава ЕС. Так представители Евросоюза потребовали, чтобы для граждан ЕС, которые в будущем захотят получить британское гражданство, любые выплаты были минимальны. Консерваторы в Великобритании недовольны тем, что Мэй согласна пойти на компромиссы с ЕС. Среди прочих уступок — сумма, которую Британия, возможно, заплатит за выход из объединения — ожидается, что вместо 50 млрд евро, о которых изначально шла речь, выплатить придется почти 60 млрд евро.

Окончательное решение участники переговоров по Brexit, предположительно, примут во время встречи 14-15 декабря.