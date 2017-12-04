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Иосиф Кобзон, архивное фото

Кобзон о состоянии здоровья Гафта и Табакова: серьезно больны

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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Олег Табакова уже несколько дней находится в реанимации, у актера Валентина Гафта диагностирована болезнь Паркинсона.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. О здоровье Олега Табакова и Валентина Гафта журналистам во время фестиваля "Песня года" рассказал Иосиф Кобзон, передает Sputnik Беларусь.

"Валя Гафт и Олег Табаков серьезно больны, и мне хочется и им, и всем, кто подвержен болезни, пожелать скорейшего выздоровления", — заявил артист журналистам. Многие отмечают, что и сам Кобзон чувствует себя не лучшим образом — во время фестиваля было заметно, с каким трудом дается ему каждое движение.

82-летний Олег Табаков вот уже неделю находится в реанимации первой Градской больницы в Москве, он подключен к аппарату ИВЛ и его состояние врачи характеризуют как тяжелое. Срочная госпитализация потребовалась артисту из-за воспалившегося перелома нижней челюсти и обострения пневмонии.

Состояние здоровья 82-летнего актера Валентина Гафта тоже оставляет желать лучшего — несколько лет назад у него была диагностирована болезнь Паркинсона, прогрессирующее неврологическое заболевание, из-за которого актеру придется полностью оставить сцену. К тому же у Гафта периодически возникают проблемы с сердцем.




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