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Девушка у банкомата

Сбербанк РФ: держатели карт могут столкнуться с неполадками во время операций

© Fotolia/ Soonthorn
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Ранее 30 ноября Сбербанк зафиксировал отказы при оплате картами в торговых точках, через интернет и в банкоматах, также карты Visa временно не функционировали в ночь с 23 на 24 апреля из-за внедрения обновления программного обеспечения.

СУХУМ, 4 дек — Sputnik. Некоторые держатели карт Сбербанка могут столкнуться с проблемами во время операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, но неполадки будут устранены в ближайшее время, сказали в пресс-службе Сбербанка, сообщили РИА Новости.

"Сбербанк сообщает, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками", — сообщили в Сбербанке.

"Специалисты Сбербанка выясняют причину неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время", — уточнили в крупнейшем российском банке.

Сбербанк вечером 30 ноября сообщал, что устранил сбой в работе своих банковских карт. Ранее в этот день Сбербанк фиксировал отказы при оплате картами в торговых точках, через интернет и в банкоматах. До того он сообщал, что карты Visa банка временно не функционировали в ночь с 23 на 24 апреля из-за внедрения обновления программного обеспечения.




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