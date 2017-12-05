Генпрокурор Украины о причине ареста Саакашвили: планировал свержение власти

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Михаил Саакашвили организовывал акции, которые были проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, а их целью было свержение государственной власти на Украине, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.
По его словам, деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Как заявил генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировали акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами".
Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.
Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.
В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.