14:43 05 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудник украинской полиции в Киеве

Генпрокурор Украины о причине ареста Саакашвили: планировал свержение власти

© Sputnik.
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Михаил Саакашвили организовывал акции, которые были проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, а их целью было свержение государственной власти на Украине, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.

По его словам, деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве 5 декабря 2017
© REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO
На крыше дома своего: Саакашвили задержали в Киеве

Как заявил генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировали акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами".

Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фонтан желаний
    Фонтан желаний

    Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.

  • Женщина просит милостыню, фото из архива
    Меньше, да лучше

    В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.

  • Снайперы ЮВО
    Под прицелом

    Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".

  • Мужчина кладет деньги в карман пиджака, иллюстративное фото
    Взял и съел

    В Казахстане старший сержант юстиции при задержании съел взятку, которую получил от заключенного колонии-поселения.

  • Ствол дерева после незаконной вырубки. Архивное фото
    Срубили нашу елочку

    В Иссык-Кульской области Кыргызстана происходит массовая незаконная вырубка леса – под топор идут легендарные тянь-шаньские ели.

  • Табачная фабрика
    Табачок не врозь

    Созданная в Беларуси единая товаропроводящая сеть будет заниматься реализацией продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

  • Свадебные кольца
    Сожительствующие субъекты

    Депутаты Сейма Латвии могут признать однополые партнерства – петиция о необходимости закона о сожительстве набрала необходимые 10 тысяч подписей.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Выпить горазды

    Литва, Латвия и Эстония вошли в тройку лидеров среди членов Евросоюза по доле расходов на алкоголь. Меньше всех тратят на спиртное испанцы.

  • Приют для собак
    Собачий налог

    С 2018 года жители Кишинева, у которых есть собаки, будут обязаны платить налог на животных в размере 120 леев в год.

  • Пограничник, архивное фото
    И так сойдет

    Таджикистан отказался дополнительно укреплять границу с Афганистаном – силовики считают, что существующих сил и средств и без того достаточно.

  • Туристы в Узбекистане
    Визой едины

    В Узбекистане вводится единая туристическая виза для иностранных граждан сроком на 30 дней и стоимостью 40 долларов.

  • Елка и Рождественский рынок на Ратушной площади
    Торговля без эстонского

    Языковая инспекция Эстонии выявила нарушения на рождественском рынке Таллина, обнаружив 13 не знающих эстонский язык продавцов.

  • Фонтан желаний
    Фонтан желаний

    Государственная телерадиокомпания "Ир" запустила в Южной Осетии благотворительный проект "Фонтан желаний", призванный осуществить детские новогодние мечты.

  • Женщина просит милостыню, фото из архива
    Меньше, да лучше

    В Азербайджане предлагают уменьшить количество пособий нуждающимся гражданам, чтобы повысить реальный объем помощи.

  • Снайперы ЮВО
    Под прицелом

    Военные снайперского подразделения российской военной базы в Армении приступили к полевым занятиям на высокогорном полигоне "Камхуд".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Карнавал в Рио-де-Жанейро
Такие разные: "стандарты" женской красоты народов мира
Кадры с Саакашвили, угрожающем спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве
Только пообещал: как Саакашвили угрожал спрыгнуть с крыши восьмиэтажного дома в Киеве
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia