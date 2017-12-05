Генпрокурор Украины о причине ареста Саакашвили: планировал свержение власти

В Киеве задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Михаил Саакашвили организовывал акции, которые были проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, а их целью было свержение государственной власти на Украине, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.

По его словам, деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко.

© REUTERS/ VALENTYN OGIRENKO На крыше дома своего: Саакашвили задержали в Киеве

Как заявил генпрокурор, за деньги окружения Януковича якобы финансировали акции протеста Саакашвили, "целью которых был захват государственной власти и содействие членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами".

Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов на свои акции.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.