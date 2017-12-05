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Полиция в Киеве против сторонников Саакашвили

Слезоточивый газ применили против сторонников Саакашвили в Киеве

REUTERS/Gleb Garanich
Новости
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Во вторник утром на крыше дома, в котором он жил, задержали Михаила Саакашвили. Сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. В Киеве власти применили слезоточивый газ против собравшихся сторонников задержанного ранее экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сторонники заблокировали микроавтобус, в котором находился задержанный, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудник украинской полиции в Киеве
© Sputnik.
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Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили.

После небольшой передышки между сторонниками политика и правоохранителями возобновились столкновения, на место прибыло подкрепление Нацгвардии, силовики применили слезоточивый газ.

Бойцы Нацгвардии заблокировали проход сторонников Саакашвили со стороны метро к микроавтобусу. Вновь прибывающие силовики пробиваются к микроавтобусу через толпу при активном сопротивлении активистов.




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