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Объявление на воротах частном дома о сдаче жилья, фото из архива

Что по чем: где дешевле обойдется жилье в городах ЧМ-2018 по футболу

© Sputnik. Andrey Iglov
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Сервис аренды жилья составил рейтинг по стоимости проживания российских городов, где летом 2018 года должно пройти главное событие в мире футбола.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Среди самых недорогих в России городов, в которых пройдут матчи Чемпионат мира по футболу 2018 года, назвали Саранск, Волгоград и Ростов-на-Дону, сообщает Sputnik Азербайджан.

Выявить стоимость жилья для туристов в городах России, в которых пройдет главное футбольное событие 2018 года, взялся российский сервис аренды жилья Tvil.

Как сообщили в сервисе, рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Отметим, что XXI чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ожидается, что на него съедутся более одного миллиона иностранных болельщиков.

Официальная жеребьевка чемпионата мира по футболу 2018
© Sputnik. Александр Вильф
Церемония жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 года в Государственном Кремлевском дворце
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К примеру, в Москве будут сыграны 12 матчей, в Санкт-Петербурге — семь матчей, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи — пройдет по шесть матчей, в Ростове-на-Дону — пять матчей, в Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске — по четыре матча ЧМ-2018.

Дешевле всего проживание туристам обойдется в Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону, а дороже всего — в Нижнем Новгороде, Москве и Калининграде. Сочи и Санкт-Петербург — в середине рейтинга, что объясняется большим количеством предложений аренды жилья, несмотря на высокий спрос.

По данным Tvil, владельцы жилья и отельеры ожидают 50-100% роста стоимости в дни матчей чемпионата, а самыми дешевыми для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей на человека в сутки.




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