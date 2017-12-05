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Здание нового железнодорожного вокзала в Адлере. Архивное фото.

ОАО "РЖД" запустило продажу билетов за три месяца до даты отъезда

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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Уже 11 декабря 2017 года пассажиры смогут купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. На все поезда дальнего следования и прицепные вагоны, курсирующие во внутригосударственном сообщении купить билеты за 90 дней до даты поездки можно будет с 10 декабря 2017, сказали в пресс-центре "Российских железных дорог", сообщается на сайте Gudok.ru. 

Оформить билеты за 90 суток можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО "РЖД".

"Работа по увеличению глубины продаж проездных документов проводится холдингом "РЖД" по многочисленным просьбам пассажиров. Эта мера также позволит не только улучшить качество обслуживания пассажиров, но и повысить доступность перевозок. Поэтому, открыв продажу проездных документов за 90 суток до отправления поезда, ОАО "РЖД"продолжит работу над возможностью дальнейшего увеличения срока резервирования билетов," — говорится в сообщении пресс-центра "ОАО "РЖД".

До 2016 года продажа билетов осуществлялась за 45 суток до даты рейса




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