Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

МОК во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте МОК, передает Р-Спорт.

"После того как исполком МОК одобрил доклад комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, принято решение отстранить ОКР, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом проверяла информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.