02:21 06 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Олимпиада

Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России

© Sputnik. Гильем Бейкер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (18)
22810

МОК во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России, сообщается на официальном сайте МОК, передает Р-Спорт.

"После того как исполком МОК одобрил доклад комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, принято решение отстранить ОКР, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

Флаг России и флаг Олимпиады
© REUTERS/ ISSEI KATO
Под олимпийским флагом: российские спортсмены будут участвовать в ОИ-2018

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии, одна из которых — во главе с Денисом Освальдом — занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете.

Вторая комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Шмидом проверяла информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (18)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прокуратура
    Руки не распускать!

    Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств
    Каспийский итог

    Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

  • Зенитно-ракетная система С-300
    Тайное оружие

    Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.

  • Елочный базар, архивное фото
    И елки свои заберите!

    Россельхознадзор пресек попытку незаконного ввоза елей и саженцев из Латвии: растения не соответствовали фитосанитарным требованиям.

  • велосипедист на магистрали
    Кручу педали, кручу…

    В Литве велосипедист ехал по автомагистрали со скоростью 90 км/ч – соответствующее видео опубликовала полиция балтийской республики.

  • Женщины в русских национальных костюмах
    Правовое обеспечение

    Россияне включили Молдову в список лидеров среди стран СНГ по критерию соблюдения прав русскоязычного населения - такие данные показал опрос ВЦИОМ.

  • Учебники из России для школ Таджикистана
    Уроки русского

    В Душанбе открылись курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы из отдалённых регионов республики.

  • Линия по тестированию готовых аккумуляторов
    Источник энергии

    В Узбекистане к середине 2018 года планируется запустить уникальный в СНГ завод по выпуску индустриальных аккумуляторов на южнокорейском оборудовании.

  • Бомбоубежище, иллюстративное фото
    Лучше перебдеть

    Эстонский генерал предлагает строить убежища под каждым домом на случай возможного гражданского или военного кризиса.

  • Прокуратура
    Руки не распускать!

    Военная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по факту избиения солдата срочной службы Алана Келехсаева.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министрами иностранных дел прикаспийских государств
    Каспийский итог

    Завершена практически 20-летняя работа над конвенцией о правовом статусе Каспийского миря, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

  • Зенитно-ракетная система С-300
    Тайное оружие

    Ереван засекретил детали поставок оружия по оборонному кредиту в 100 миллионов долларов, который предоставляет Россия.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Карнавал в Рио-де-Жанейро
Такие разные: "стандарты" женской красоты народов мира
Остановка по требованию: как проходят ночные рейды ГАИ в Сухуме
Остановка по требованию: как проходят ночные рейды ГАИ в Сухуме
Государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia