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Лауреат литературной премии Русский Букер - 2017 писатель Александра Николаенко

Премию "Русский Букер" вручили за роман, который "не все смогут дочитать"

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Победительницей премии "Русский Букер" стала автор романа "Убить Бобрыкина. История одного убийства" Александра Николаенко.

СУХУМ, 5 дек — Sputnik. Автор романа-победителя премии "Русский Букер" Александра Николаенко уверена, что ее роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства" смогут прочесть и понять не все, сообщает РИА Новости.

Независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году. Она ежегодно присуждается за лучший роман года на русском языке. В нынешнем сезоне награду вручили писательнице-дебютантке Александре Николаенко.

"Я понимала, что делаю что-то сумасшедшее. Эту книгу поймут не все, не все смогут дочитать. Когда я начинала ее писать, меня преследовал странный ритм. Если читатель войдет в этот ритм, то он прочтет ее взахлеб, за ночь. Я люблю ее как своего ребенка. Она написана в странном жанре. Это история из детства, история о том, как мы жили тогда, история любви, которая началась в детстве и не прошла", — сказала Николаенко.

Она уточнила, что написание романа заняло у нее два года.

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По словам литературного секретаря премии Игоря Шайтанова, роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства» является настоящим прорывом в современной русской прозе.

"Я вижу удивительную жизненную ситуацию. Когда Саша говорит, что ее герои вырвались из-под ее власти, это очень ощущается. Неожиданность происходящего способна заинтересовать читателя. Это высокая литература, которая заставляет вас читать и читать дальше", — пояснил Шайтанов.

Традиционно лауреат «Русского Букера» получает денежную премию в 1,5 миллиона рублей, финалисты — по 150 тысяч рублей. Лауреатами в разные годы становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов. Победителем прошлого сезона премии жюри объявило Петра Алешковского.




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