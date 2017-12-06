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Израиль, Иерусалим

Трамп признает Иерусалим столицей Израиля

© Sputnik. Юрий Кавер
Новости
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Президент США Дональд Трамп распорядится в среду, чтобы госдепартамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Глава США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании США Иерусалима столицей Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Белого дома.

"Президент 6 декабря объявит, что Соединенные Штаты Америки признают Иерусалим столицей Израиля", — сообщил представитель администрации на спецбрифинге.

По его словам, "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности", а также не касается каких-либо аспектов переговорного процесса о мирном урегулировании и не затрагивает вопроса границ.

Представитель администрации сообщил, что Трамп обсуждал свое решение с лидерами ближневосточных стран, а также заручился поддержкой зарубежных лидеров реализации процесса мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Также было заявлено, что США по-прежнему признают статус-кво в вопросе Храмовой горы в Иерусалиме, несмотря на то что признают город столицей Израиля.

Представители местной арабо-мусульманской общины регулярно обвиняют Израиль в стремлении взять под контроль Храмовую гору, где на руинах разрушенных в древности иудейских храмов стоят важные мечети. Лидеры Израиля заверяют в неизменности статус-кво, который предполагает, что святыня находится под автономным управлением фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото из архива
© REUTERS/ Murat Cetinmuhurdar
Анкара предостерегла США от признания Иерусалима столицей Израиля

Палестинская сторона, а также ряд стран на Ближнем Востоке уже заявили, что признание Иерусалима приведет к обострению арабо-израильского конфликта и дестабилизации ситуации в регионе. Президент Турции пригрозил разрывом дипотношений с Израилем.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.




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