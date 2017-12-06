Косачев: сборной России ехать на ОИ-2018 под белым флагом недопустимо

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Решение МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России — часть общей линии Запада на сдерживание России, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Нет сомнения, что это — часть общей линии Запада на сдерживание России. Бьют по нашему национальному достоинству (переписывание истории), по репутации (агрессивность, махинации) и по интересам (санкции). Такой вот комплекс. И это, увы, не конец истории", — написал Косачев в Facebook.

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Назвав решение чиновников МОК "комплексом", Косачев заявил, что Олимпиада-2018 в этой интерпретации не могла не стать ответом на российский триумф Олимпиады-2014.

"Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под одним флагом, организовали истерику в СМИ. Другого решения МОК принять просто не мог, загнали за флажки", — подчеркнул глава международного комитета Совфеда.

По мнению политика, можно справедливо обижаться на Запад, но и российские чиновники от спорта "должны понести персональную ответственность, они явно проспали старт этой кампании, и они явно не справились с ее финишем".

По поводу поездки российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхану под нейтральным флагом, Косачев высказал личную позицию, что это недопустимо. Однако добавил, что и "запрещать в централизованном порядке российским спортсменам принимать участие в соревновании, к которому они шли всю жизнь, было бы неправильно и несправедливо".

"Это тот случай, когда каждый должен решать сам и за себя, а страна должна проявить мудрость, поддержав спорт, а не политику", — заключил политик.