Саакашвили отказался идти на допрос

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Михаил Саакашвили заявил, что не пойдет на допрос к генпрокурору Украины Юрию Луценко, поскольку считает его нелегитимным,сообщает РИА Новости. © Sputnik. Стрингер Разыскивается: Саакашвили объявлен в розыск

"Поэтому я хочу заявить следующее: я не буду являться ни к какому лже-генпрокурору… Он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором Украины", — сказал Саакашвили на брифинге в Киеве.

Саакашвили также сообщил, что намерен провести вече возле здания Рады в 19.00 мск и требовать импичмента президента Украины.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения. Луценко дал Саакашвили 24 часа для того, чтобы он добровольно явился к правоохранителям, иначе они "сделают все, чтобы он явился к следователям".

Парламент Украины 12 мая 2016 года поддержал представление президента Украины Петра Порошенко о назначении экс-министра внутренних дел, бывшего тогда главой фракции "Блок Петра Порошенко" Луценко на должность генерального прокурора страны. В тот же день Порошенко подписал указ о назначении Луценко генпрокурором.

Луценко с 2005 по 2010 год дважды занимал пост главы МВД Украины. В декабре 2010 года он был арестован по обвинению в растрате госсредств в особо крупных размерах. После почти двухлетнего следствия Луценко признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В апреле 2013 года он был помилован указом президента.