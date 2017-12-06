Более 1,3 миллионов билетов на ЧМ-2018 запрошено на втором этапе продаж

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Более одного миллиона трехста тысяч билетов на матчи ЧМ-2018 по футболу было запрошено за первые сутки второго этапа продаж, сообщает Р-Спорт со ссылкой на релиз ФИФА.

Первый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 в России завершился 28 ноября, по его итогам было распределено 742 760 билетов.

© Sputnik. Владимир Трефилов Как приобрести билет на матч Чемпионата мира-2018?

"Более 1,3 миллиона билетов запрошено за первые сутки продаж. Спрос со стороны зарубежных поклонников футбола также остается высоким и составляет 34% от запрошенных билетов. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши", — говорится в релизе.

В рамках первого периода второго этапа продаж болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит число свободных мест, билеты по заявкам будут распределяться путем случайной жеребьевки.

Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля, и в это время билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться в режиме реального времени в порядки живой очереди на сайте ФИФА.