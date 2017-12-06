Чиновник МОК возглавил координационную комиссию ОИ-2022 вместо Жукова

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Александра Жукова в организации.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Обязанности президента Олимпийского комитета России Александра Жукова в качестве главы координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет временно исполнять член МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, сообщает Р-Спорт со ссылкой на заявление директора МОК по коммуникациям Марка Адамса.

"Хуан Антонио Самаранч-младший будет временно исполнять обязанности Жукова как главы координационной комиссии Игр-2022 в Пекине", — заявил Адамс.

Во вторник МОК приостановил членство Жукова в организации. В пресс-службе МОК сообщили агентству "Р-Спорт", что Жуков не будет исполнять обязанности главы координационной комиссии Олимпиады 2022 года до отмены его отстранения.

Также МОК вывел из состава координационной комиссии Игр-2022 Дмитрия Чернышенко, являвшегося главой оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи. Как сообщил Адамс, Чернышенко в составе комиссии "Пекин-2022" заменил сингапурец Нг Сер Мианг.

Жуков в феврале 2016 года был назначен главой координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.