Минфин России: за оплату покупок криптовалютой будет наказание

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Государство должно наказывать за оплату покупок криптовалютой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что по конституции средством расчета в России является рубль. И поэтому использовать криптовалюту для этих целей незаконно.
По словам Моисеева, Минфин уже готовит соответствующие поправки.
"Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчётов, то за это будет вплоть до уголовного", — сказал замминистра.
Биткоин никогда не заменит рубль, заявил Силуанов.
Моисеев добавил, что работа над законопроектом может затянуться, так как придется "оттачивать" много новых формулировок и понятий.
Министр отдельно подчеркнул, что за саму покупку криптовалюты никого наказывать не собираются.
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в среду обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов.
Владимир Путин в октябре поручил правительству совместно с Центробанком до июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.
Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что в России продавцы уже принимают криптовалюту в качестве оплаты за товары и услуги.