Минфин России: за оплату покупок криптовалютой будет наказание

Минфин готовит поправки, в соответствии с которыми за оплату покупок криптовалютой будет назначаться наказание, при этом покупку криптовалюты эти поправки затрагивать не будут.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Государство должно наказывать за оплату покупок криптовалютой, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что по конституции средством расчета в России является рубль. И поэтому использовать криптовалюту для этих целей незаконно.

По словам Моисеева, Минфин уже готовит соответствующие поправки.

"Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчётов, то за это будет вплоть до уголовного", — сказал замминистра.

Биткоин никогда не заменит рубль, заявил Силуанов.

Моисеев добавил, что работа над законопроектом может затянуться, так как придется "оттачивать" много новых формулировок и понятий. © Fotolia/ Escapejaja Биткоин обновил исторический рекорд, превысив отметку в 12000 долларов

Министр отдельно подчеркнул, что за саму покупку криптовалюты никого наказывать не собираются.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин в среду обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 12,16 тысячи долларов.

Владимир Путин в октябре поручил правительству совместно с Центробанком до июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что в России продавцы уже принимают криптовалюту в качестве оплаты за товары и услуги.