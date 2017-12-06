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Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения премии Доброволец России - 2017

Путин: РФ не будет препятствовать участию спортсменов в ОИ-2018

© Sputnik. Алексей Дружинин
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Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (28)
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МОК во вторник принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Власти РФ не будут препятствовать отправке российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года в Пхеньчхане в нейтральном статусе, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik. Сергей Гунеев
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"Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие (в Играх), если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", — сказал глава государства во время общения с рабочими Горьковского автозавода.

Накануне вечером исполком МОК объявил о дисквалификации сборной России с Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане. По решению МОК, в Играх смогут участвовать только "чистые" российские спортсмены под олимпийским флагом.

Решение о дисквалификации МОК принял после проверки информацию Григория Родченкова о якобы имевшем место государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. При этом комиссия МОК не нашла доказательств поддержки высшими госорганами РФ "допинговой системы".

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (28)



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