Журнал Time назвал "человеком года" женщин "Нарушивших тишину"

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Журнал Time назвал "человеком года" женщин Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), ставших первыми, кто рассказал о сексуальных домогательствах, сообщает РИА Новости.

"Мобилизационные действия женщин на нашей обложке, а также сотен других женщин и мужчин послужили толчком к одному из самых скоростных изменений в нашей культуре с 1960-х годов", — говорится в заявлении главного редактора журнала Эдварда Фельсенталя.

The Silence Breakers are TIME's Person of the Year 2017.

Как отмечает журнал, "Нарушившие тишину" появились в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в отношении знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Первым результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны Вайнштейна опубликовало издание New York Times.

Постепенно все больше людей стали делиться историями о том, как они стали жертвами домогательств со стороны голливудских знаменитостей, политиков, журналистов. Так появилось движение Me Too, участники которого рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам.

Среди претендентов на звание "человека года" были президент США Дональд Трамп, северокорейский лидер Ким Чен Ын, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, председателя КНР Си Цзиньпин, специальный прокурор по расследованию якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США Роберт Мюллер, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, режиссер Патти Дженкинс, игрок в американский футбол Колин Каперник, и так называемые Dreamers ("Мечтатели") — молодые люди, которых привезли в США нелегально прибывшие в страну родители.

Ранее журнал объявил "человека года" по версии читателей — им стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно с 1927 года. Вплоть до 1950-го лауреатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР «человеком года» становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.