Генштаб РФ объявил о полном освобождении Сирии от ИГ*

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что какое-то время порядок в Сирии будут поддерживать правительственные войска при поддержке российских ВКС.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Начальник Генштаба России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов "Исламского государства", сообщает РИА Новости.

По его словам, войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. После освобождения населенных пунктов Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха они соединились с правительственными силами, наступавшими с юга.

По словам Герасимова, все боевые действия против боевиков планировались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке правительственных сил. Кроме того, начальник Генштаба отметил большой вклад в разгром ИГ* курдских отрядов самообороны.

Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. Большую часть инфраструктуры боевиков уничтожили ракетные удары ВКС и ВМФ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.