США признали Иерусалим столицей Израиля

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о признании Иерусалима столицей Израиля не пошатнет стремление Вашингтона ускорить процесс мирного урегулирования между Палестиной и Израилем, сообщает РИА Новости.

"Новое посольство внесет огромный вклад в процесс мирного урегулирования. Делая это заявление, я хочу закрыть один очень важный вопрос. Это решение никак не повлияет на обеспечение наших твердых обязательств ускорить достижение мирного соглашения", — сказал он.

"В тоже время я призываю все партии сохранять статус-кво святых мест в Иерусалиме", — сказал Трамп в рамках выступления в среду по поводу решения о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда посольства США.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.