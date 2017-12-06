Палестина назвала "сумасшедшим шагом" признание США Иерусалима

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Палестина считает "сумасшедшим шагом" решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

© Sputnik. Михаил Климентьев США признали Иерусалим столицей Израиля

Как заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, Палестина отказывается от какого-либо посредничества Вашингтона в деле продвижения мирных переговоров по ближневосточному урегулированию

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил госдепартаменту начать подготовку по переносу посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"До последнего момента мы до конца не верили, что Трамп предпримет такой опасный шаг. Я считаю, что он приведёт регион к хаосу и аду. Ни один палестинец, как и ни один из лидеров арабского мира не примет такого шага со стороны Трампа", — сказал посол.

По его словам, признание Трампом Иерусалима столицей Израиля — "сумасшедший шаг".

"Поэтому, начиная с настоящего момента, мы как палестинцы, отказываемся от посредничества США в деле продвижения мирного процесса. Начинается новая эра, мы полностью отвергаем такую позицию США и президента Трампа и намерены добиваться соблюдения своих прав", — отметил высокопоставленный дипломат.

Нофаль подчеркнул, что решение Трампа является "большим вызовом для арабского мира и мусульманских стран, посмотрим, что мы сможем сделать". Посол также сообщил, что в ближайшее время лидер ПНА Махмуд Аббас выступит со специальным обращением.