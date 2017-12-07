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Второй вещатель программ Sputnik может быть признан иноагентом в США

© Sputnik. Евгения Новоженина
Новости
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Требований от Минюста США по регистрации в качестве иностранного агента самого Sputnik, работающего со многими компаниями по всему миру, не поступало.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Письмо Минюста США с предупреждением о возможности регистрации в качестве иностранного агента и требованием предоставить дополнительную информацию для принятия решения по этому вопросу получила американская компания Multicultural Radio Broadcasting Inc. (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах. Копией письма располагает РИА Новости.

RT
© Sputnik. Mikhail Voskresensky
Потому что иноагенты: аккредитацию журналистов RT в конгрессе США аннулировали

В письме говорится, что программы Radio Sputnik выходили в эфир из расположенной в Вашингтоне радиостанции WZHF 1390 AM, принадлежащей MRBI, а на сайте Sputnik была опубликована статья "Мы все слушаем Radio Sputnik: русские захватывают радиостанцию 1390 AM в Вашингтоне".

"Учитывая данные обстоятельства, MRBI могут потребовать зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA)", — говорится в письме за подписью руководителя отдела регистрации FARA Минюста США Хитера Ханта.

MRBI может стать второй компанией, транслирующей программы Sputnik в США, оказавшейся под действием закона об иноагентах — ведомство напоминает в письме, что уже зарегистрировало по FARA и внесло в соответствующий список Reston Translator, вещающую на FM-частотах.

Минюст США требует от MRBI в течение 30 дней предоставить документы о собственности, описание сути обычной работы компании, описание услуг, которые предоставлялись Sputnik или любой другой связанной или иностранной организации, если таковые были, а также копию соглашения MRBI с Radio Sputnik или любой другой связанной или иностранной организацией. Кроме того, Минюст предлагает ответить на вопросы, в частности, о происхождении программ и редакторском контроле за содержанием программ и финансировании.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгресс США. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Телевизионные камеры
© Fotolia/ Microgen
Девять СМИ, включая "Голос Америки" и "Радио Свобода", попали в список иноагентов в РФ

В ответ на такие меры по отношению к российским СМИ Минюст РФ включил в список иноагентов девять американских, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США.

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