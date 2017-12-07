Совбез ООН проведет срочную встречу по вопросу признания Иерусалима США

Представитель США при ООН заявил, что решение США о переносе посольства в Иерусалим не должно помешать мирному процессу на Ближнем Востоке.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Делегации Совета Безопасности ООН проведут в ближайшие дни срочную встречу по вопросу ближневосточного урегулирования в свете признания США Иерусалима столицей Израиля.

© Sputnik. Михаил Климентьев США признали Иерусалим столицей Израиля

Президент США Дональд Трамп в среду вечером объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, подписав документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

"В свете заявления президента США по статусу Иерусалима, делегации Боливии, Великобритании, Египта, Италии, Сенегала, Уругвая, Франции и Уругвая запросили проведение срочной встречи Совета (…) до конца этой недели", — говорится в совместном заявлении миссий восьми стран.

Как сообщили РИА Новости в четверг в постпредстве Японии, действующего председателя СБ, встреча состоится 8 декабря утром по времени Нью-Йорка.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени и США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.