Первым делом самолеты: будущий пилот стала девушкой года Playboy 2017

Девушкой 2017 года по версии Playboy стала красавица, спортсменка и будущий пилот.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Конкурс "Девушка года Playboy 2017" выиграла 23-летняя Лия Ситдикова из Набережных Челнов, сообщается на сайте Sputnik Молдова.

В настоящий момент девушка заканчивает Санкт-Петербургский государственный технический университет гражданской авиации, а после планирует получить второе высшее образование и стать пилотом.

Moscow Fashion Week. Thanks Fashion Life magazine and @asyaionovaz. #fashionweek #moscowfashionweek #instafashion #instagirl #missmoscow #missmoscowmini Публикация от LIYA LORAN 👑 (@liya_loran5) Окт 27 2017 в 4:28 PDT

В интернете Лию можно найти по нику @liya_michelle.

В ближайшие дни Ситникова получит за свою победу сертификат на миллион рублей.