Первым делом самолеты: будущий пилот стала девушкой года Playboy 2017

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Конкурс "Девушка года Playboy 2017" выиграла 23-летняя Лия Ситдикова из Набережных Челнов, сообщается на сайте Sputnik Молдова.
В настоящий момент девушка заканчивает Санкт-Петербургский государственный технический университет гражданской авиации, а после планирует получить второе высшее образование и стать пилотом.
В интернете Лию можно найти по нику @liya_michelle.
Мужчина любит не саму Женщину, а свое состояние рядом с ней. Поэтому Настоящая Женщина — это вовсе не самая красивая, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. Настоящая Женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а состояние. Женщина, которая создает у мужчин особое состояние — мужское, всегда будет любима. Это состояние она создаёт, наслаждаясь обществом своего мужчины и восхищаясь им. И к этому особому состоянию мужчина будет тянуться, как к магниту всегда. #liya_loran #moscow #moscowcity #fashionweek #moscowfashionweek #fashion #instafashion #instagirl #missmoscow
В ближайшие дни Ситникова получит за свою победу сертификат на миллион рублей.