На Западном берегу Иордан начались столкновения

Столкновения между палестинской молодежью и израильской армией произошли в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Столкновения между палестинцами и израильскими силами начались на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель армии обороны Израиля.

"Стычки идут. Подробности мы выясняем", — отметил собеседник агентства.

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Житель города Рамалла рассказал РИА Новости, что в Палестине проходит всеобщая забастовка, объявленная основными местными политическими движениями. Рядом с израильскими КПП возводятся баррикады, люди "жгут покрышки".

По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", столкновения между палестинской молодежью и израильской армией произошли в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон.

​​​​Накануне президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.