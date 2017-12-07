16:19 07 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Палестинцы бегут в укрытие во время авиаударов израильских ВВС. Архивное фото

На Западном берегу Иордан начались столкновения

© Sputnik. Назар Альян
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Столкновения между палестинской молодежью и израильской армией произошли в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Столкновения между палестинцами и израильскими силами начались на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель армии обороны Израиля.

"Стычки идут. Подробности мы выясняем", — отметил собеседник агентства.

Житель города Рамалла рассказал РИА Новости, что в Палестине проходит всеобщая забастовка, объявленная основными местными политическими движениями. Рядом с израильскими КПП возводятся баррикады, люди "жгут покрышки".

По данным газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", столкновения между палестинской молодежью и израильской армией произошли в районе Баб аз-Зауия в городе Хеврон.

​​​​Накануне президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.

По теме

США признали Иерусалим столицей Израиля
Совбез ООН проведет срочную встречу по вопросу признания Иерусалима США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

  • Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов
    Не достоин!

    Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов, выигравший золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, не получил от государства ни цента.

  • Поезд едет через заснеженный лес, архивное фото
    Встретимся в суде

    Правительство Литвы обязало государственную компанию "Литовские железные дороги" обратиться в суд по поводу штрафа за разобранное железнодорожное полотно.

  • Женщина смотрит телевизор
    Это покушение!

    Партия социалистов Молдовы назвала предложение Демпартии запретить трансляцию российских СМИ покушением на свободу слова.

  • Душанбе, архивное фото
    Интерес, но!

    Интерес таджикистанцев к вступлению в ЕАЭС плавно снижается, хотя страна остается наиболее реалистичным и мотивированным кандидатом на вступление в союз.

  • Андрей Казанцев. Архивное фото
    Ху из мистер Мирзиёев?

    Проблема восприятия Узбекистана в России состоит в недостаточной осведомленности о стране и ее новом лидере — Шавкате Мирзиёеве.

  • Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
    "Чернобыльское" пособие

    Неграждане Эстонии будут получать так называемое "чернобыльское" пособие – соответствующий закон принял парламент страны.

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Как готовятся к Новому году и Рождеству в разных странах
Белая медведица из Якутии осваивается в Ленинградском зоопарке
Снежинка из Якутии освоилась в Ленинградском зоопарке
Календарь праздничных и выходных дней
Работа и праздники: календарь на 2018 год

Соцсети

Sputnikabkhazia