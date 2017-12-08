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Биткоин. Архивное фото - рекадр

Биткоин вошел в топ-5 валют мира по рыночной капитализации

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На данный момент по уровню капитализации выше лишь доллар, евро, китайский юань и японские йены.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Согласно данным бирж криптовалют, высокая рыночная капитализация позволила биткоину войти в пятерку мировых валют по этому уровню, передает Sputnik Беларусь.

Биткоин продолжает стремительно увеличиваться в цене. Если накануне стоимость криптовалюты превысила 15 тысяч долларов, то уже в пятницу она поднялась выше 17 тысяч долларов.

Золотые биткоины
© Fotolia/ Escapejaja
Биткоин преодолел третью за день рекордную отметку в 16 тысяч долларов

Курс биткоина в пятницу, 8 декабря, судя по данным портала Coinmarketcap, составляет 17 тысяч 56 долларов. На некоторых биржах стоимость биткоина уже указывается как 18 тысяч — за сутки валюта поднялась на 15%.

Продолжает расти биткоин и по уровню капитализации. Так, с новой стоимостью криптовалюта обошла по этому показателю индийскую рупию и вошла в топ-5 валют мира. В начале декабря биткоин уже опережал фунт стерлингов и российский рубль.

Сейчас уровень капитализации выше лишь у доллара, евро, китайского юаня и японской йены. Чтобы стать самой капитализируемой валютой в мире, биткоину нужно подорожать почти в пять раз — до отметки, превышающей 80 тысяч долларов за биткоин.

Рост курса биткоина многие эксперты связывают с небывалым ажиотажем и запуском фьючерсов на биткоины на Чикагской бирже — торги пройдут 10 и 18 декабря. В то же время, в ряде стран фьючерсные торги на криптовалюту запретили (в частности, в Южной Корее). До сих пор специалисты спорят о том, какое будущее ждет биткоин — подорожает ли криптовалюта, стабилизируется или и вовсе "схлопнется".




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