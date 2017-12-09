12:53 09 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Архивное фото.

Около 25 человек пострадали от ударов израильских ВВС в секторе Газа

© Sputnik. Андрей Стенин
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

Палестинский Минздрав также сообщил о гибели ребенка в результате авиаудара, но позже опроверг это сообщение, указав, что ребенок ранен.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. В результате авиаудара израильских военных в секторе Газа пострадали 25 человек, по данным Минздрав Палестины, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство Ramallah News.

Боевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии
Министерство обороны РФ
Авиация Израиля ответила атакой на обстрел боевиков из сектора Газа

Отмечается, что состояние пострадавших тяжелое и средней тяжести.

Также агентство опубликовало фотографии пожара в районе на севере сектора Газа. По его данным, огонь возник в результате авиаудара израильской авиации.

Как заявили израильские военные, авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава.

Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

Обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

По теме

Более ста палестинцев пострадали в результате столкновений
На Западном берегу Иордан начались столкновения



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз
    С новым муфтием!

    В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.

  • Олимпийские кольца. Архивное фото
    Кыргызская "двойка"

    Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Доказательство мощи

    Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа
Кистью по стеклу - как делают белорусские елочные игрушки
Стеклянные, новогодние: как создают елочные игрушки в Белоруссии
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia