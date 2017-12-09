Около 25 человек пострадали от ударов израильских ВВС в секторе Газа

Палестинский Минздрав также сообщил о гибели ребенка в результате авиаудара, но позже опроверг это сообщение, указав, что ребенок ранен.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. В результате авиаудара израильских военных в секторе Газа пострадали 25 человек, по данным Минздрав Палестины, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство Ramallah News.

Министерство обороны РФ Авиация Израиля ответила атакой на обстрел боевиков из сектора Газа

Отмечается, что состояние пострадавших тяжелое и средней тяжести.

Также агентство опубликовало фотографии пожара в районе на севере сектора Газа. По его данным, огонь возник в результате авиаудара израильской авиации.

Как заявили израильские военные, авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава.

Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

Обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.