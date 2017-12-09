Около 25 человек пострадали от ударов израильских ВВС в секторе Газа

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. В результате авиаудара израильских военных в секторе Газа пострадали 25 человек, по данным Минздрав Палестины, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство Ramallah News.
Отмечается, что состояние пострадавших тяжелое и средней тяжести.
Также агентство опубликовало фотографии пожара в районе на севере сектора Газа. По его данным, огонь возник в результате авиаудара израильской авиации.
Как заявили израильские военные, авиация атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории анклава.
Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.
Обмен ударами произошел в день массовых протестов палестинцев против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.