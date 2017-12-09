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Леон Капба. Шоу Ты супер!

Леон Капба "раздвинул границы возможного", но в финал "Ты супер! Танцы" не прошел

© Sputnik.
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Полуфинал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (4)
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Полуфинал Международного конкурса "Ты супер! Танцы", в котором выступил юный абхазский танцор Леон Капба, состоялся в субботу 9 декабря.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Леон Капба исполнил танец под народную русскую песню "Ах, ты степь широкая" в исполнении Московского казачьего хора, но не прошел в финал Международного конкурса "Ты супер! Танцы". 

"Не знаю, имею ли я право так говорить, но я тобой горжусь, это абсолютно мужской номер. Танец был абсолютно искренним с первой до последней секунды, каждая твоя клеточка передавала это ощущение, каждый жест был наполнен смыслом. Для меня загадка, как можно так чувствовать в этом возрасте", — сказал один из судей проекта Евгений Папунаишвили. Он нажал зеленую кнопку в знак поддержки номера, дав понять, что желал бы видеть Леона в финале конкурса.

Леон Капба в первом полуфинале шоу Ты супер!Танцы
© Sputnik.
Леон Капба в первом полуфинале шоу "Ты супер!Танцы"

Другой член жюри Егор Дружинин подчеркнул, что талант юного абхазского танцора многогранен.

"Ты уже, несмотря на свой молодой возраст, раздвигаешь границы возможного для тебя. Есть надежда, что перед нами феномен, маленький гений. Если ты сформируешься как артист, если будешь много читать, если будешь много смотреть, я думаю, что ты будешь уникальным танцовщиком, я тебе этого желаю", — отметил Дружинин.

Егор Дружинин также нажал заветную зеленую кнопку.

Леон Капба. Шоу Ты супер!
© Sputnik.
Леон Капба. Шоу "Ты супер"!

Представитель жюри Кристина Кретова, оценивая выступление Леона Капба, сказала, что конкурс перешел на такую ступень, что уже не хочется говорить о небольших помарках.

Посмотреть танец Леона Капба в полуфинале можно здесь >>

"Мы видим целиком готовый номер, который стоит больших трудов. Я тебя просто умоляю, ты обязательно должен сходить на какие-нибудь пробы, потому что у тебя это получается легко и правдоподобно", — заметила Кретова и также дала "зеленый цвет" абхазскому танцору.

Четвертая представительница жюри Анастасия Заворотнюк сказала, что номер удался очень хорошо.

Получив четыре одобрительных знака, Леон Капба отправился в комнату ожидания.

Леон Капба. Шоу Ты супер!
© Sputnik.
Леон Капба. Шоу "Ты супер"!

Из 13 ребят, прошедших в комнату ожидания, в финал должны были пройти только четверо.

Решением судей в финал Международного конкурса "Ты супер! Танцы" прошли Валерия Радионова, Анастасия Яшкина, Виктор Лукинов, Мухамед Курбанов и Никита Иванов, которые выступили в паре.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии. Следите за жизнью участников на проекте, болейте и голосуйте за талантливых детей.

Темы:
Полуфинал шоу "Ты супер! Танцы" на НТВ (4)

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