Герой ринга: Игорь Адлейба победил Олега Яценко техническим нокаутом

Для абхазского боксера участие в вечере бокса "Герои ринга" в Магасе стало вторым в профессиональной карьере.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил соперника из России Олега Яценко в вечере профессионального бокса "Герои ринга", который прошел в городе Магас в Ингушетии в субботу 9 декабря.

"Игорь разнес соперника в пух и прах, не оставил ему никаких шансов. Наш спортсмен показал себя просто великолепно, он в прекрасной физической форме, качество бокса на высоте. После боя подходили ингуши и в восторге говорили, какой у нас прекрасный боксер, какой он талантливый. Победа была быстрой и красивой, поздравляю всю Абхазию", — сказал Роман Качарава, который присутствовал на бое Игоря Адлейба

19-летнему Игорю Адлейба противостоял соперник старше него на 15 лет, выступали боксеры в шестираундовом полусреднем весе.

Для соперника абхазского спортсмена это был второй в карьере бой на профессиональном ринге. Игорь Адлейба во второй раз вышел на профессиональный ринг.

© Sputnik / Томас Тхайцук Качарава о бое Адлейба: готов морально и физически

С самого начала поединка абхазский боксер контролировал ситуацию и более активно проводил атакующие действия. Еще в первом раунде на Олега Яценко посыпался целый ряд точных ударов и лишь вмешавшийся рефери спас его от нокаута..

Таким образом Игорь Адлейба победил и в своем втором бое на профессиональном уровне.

Свой дебютный бой на профессиональном ринге Игорь Адлейба провел в Сухуме с Ваге Кирокосяном на вечере бокса "Рождение Чемпионов". В четвертом, последнем раунде боя Игорь Адлейба отправил своего соперника в нокаут, после чего бой был остановлен, а победа присуждена абхазскому боксеру.

Промоутерская компания "SKV Bokxing" предложила боксеру из Абхазии Игорю Адлейба заключить контракт вскоре после его победы на сборах по боксу, которые прошли в сентябре 2017 года в Сухуме.