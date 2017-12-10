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Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал

Победитель Евровидение-2017 перенес операцию по пересадке сердца

© Sputnik. Виталий Залесский
Новости
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Португальский певец Сальвадор Собрал попал в реанимацию в конце сентября, отменил все концерты и объявил об уходе со сцены.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Сальвадор Собрал, победитель конкурса Евровидение-2017, перенес операцию по пересадке сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на  португальскую телерадиокомпанию RTP.

Победителем конкурса Евровидение-2017 стал португалец Сальвадор Собрал
© Sputnik. Виталий Залесский
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Сообщается, что операцию провели еще 8 декабря. Медики рассказали, что трансплантация прошла успешно, и теперь певцу необходимо пройти долгую процедуру реабилитации.

Собрал попал в реанимацию в конце сентября. Тогда певец отменил все концерты, а также объявил об уходе со сцены и-за проблем с сердцем.

Сальвадор Собрал, выступавший за Португалию, победил на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. Артист исполнил песню на португальском языке Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), которую высоко оценили как члены жюри, так и зрители.




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