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Дед Мороз из Великого Устюга посетил Томск

Резиденция "младшего брата" Деда Мороза открылась в Крыму

© Sputnik. Станислав Савельев
Новости
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Дед Мороз из Великого Устюга пришел в Крым по строящемуся мосту через Керченский пролив, чтобы открыть резиденцию своего "младшего брата" и наделить его силами волшебства.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. В Международном детском центре "Артек" резиденцию своего помощника открыл российский Дед Мороз, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского лагеря.

Дед Мороз посетил "Артек" в рамках предновогоднего тура.

Дед Мороз из Великого Устюга посетил Томск
© Sputnik. Станислав Савельев
Дед Мороз из Великого Устюга посетил Томск

"Дед Мороз из Великого Устюга вместе с двумя тысячами артековцев зажег красавицу-елку, которая засияла яркими разноцветными огнями. Дед Мороз поздравил детей с наступающими новогодними праздниками и объявил о том, что он открыл резиденцию своего помощника — артековского Деда Мороза — и наделил его силами волшебства", — говорится в сообщении.

Дед Мороз осмотрел владения своего "младшего брата", прогулялся по детского центру вместе с ребятами лагеря "Морской", попробовал артековское мороженое, а также проверил на волшебные качества имбирное печенье, которое приготовили юные артековские кулинары, чтобы украсить елку и угостить друзей.

"Резиденция открыта! Елка горит! Предпраздничное новогоднее настроение передалось всем маленьким жителям "Артека". Они искренне верят в чудеса и добрые дела", — говорится в сообщении.




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