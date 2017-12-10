Полиция Израиля применила слезоточивый газ в Вифлееме

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Израильская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с палестинцами в Вифлееме, передает корреспондент РИА Новости.

Израильские военные на БТР в воскресенье разгоняли протестующих в палестинском Вифлееме у границы с Израилем. Подростки жгли мусор и перекрывали часть улицы Хеврон с помощью небольших баррикад. Время от времени они кидали камни в сторону границы.

Примерно в 14.50 по местному времени техника израильских военных выехала из одного из переулков улицы, чем обратила в бегство молодежь. Армия применила, в том числе, шумовые гранаты, протестующие отступили от баррикад.

Затем, как передает корреспондент РИА Новости, один из БТР двинулся в сторону протестующих и выстрелил гранатами со слезоточивым газом. Корреспондент не успел убежать, одна граната упала на него, и он оказался в облаке дыма на втором этаже здания.

В настоящий момент палестинцы кидают камни и стучат палками по мусорным бакам. Армейская техника стоит у границы.