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Новогодний базар в Новой Голландии

Рождественская ель упала на посетителей ярмарки в Германии

© Sputnik. Алексей Даничев
Новости
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Ель высотой в 15 метров упала на детскую карусель, среди пострадавших детей нет.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Пятнадцатиметровая ель упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Aachener Nachrichten.

​Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.

В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.




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