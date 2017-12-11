Рождественская ель упала на посетителей ярмарки в Германии

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Пятнадцатиметровая ель упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Aachener Nachrichten.
Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер.
Unfall auf Eschweiler Weihnachtsmarkt: Windböen lassen 15-Meter-Tanne auf Kinderkarussell stürzen — ein Verletzter. https://t.co/lY3sHZsVt7— Aachener Nachrichten (@an_topnews) 10 декабря 2017 г.
По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.
Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.
В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.