Рождественская ель упала на посетителей ярмарки в Германии

Ель высотой в 15 метров упала на детскую карусель, среди пострадавших детей нет.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Пятнадцатиметровая ель упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Aachener Nachrichten.

​Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер.

Unfall auf Eschweiler Weihnachtsmarkt: Windböen lassen 15-Meter-Tanne auf Kinderkarussell stürzen — ein Verletzter. https://t.co/lY3sHZsVt7 — Aachener Nachrichten (@an_topnews) 10 декабря 2017 г.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.

В воскресенье из-за сильного снегопада в ряде городов Германии аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.