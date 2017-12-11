Установлена личность подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке

Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке увеличилось до четырех человек.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Полиция установила личность подозреваемого в организации взрыва в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

"У меня есть имя подозреваемого, но я не хочу называть его сейчас. Главное, что его знает полиция. Это 37-летний мужчина из Бруклина", — сообщил в прямом эфире корреспондент телеканала с места событий.

Times Square right now…..

Explosion in Manhattan pic.twitter.com/ZAtgqaajBI — sandeep_k (@sandeep_k2) 11 декабря 2017 г.

Ведущие поинтересовались, родился ли этот человек в Бруклине. Корреспондент ответил только, что у мужчины "иностранное имя".

Позднее Fox News со ссылкой на местные власти передал, что подозреваемый жил в США по меньшей мере семь лет. По данным другого СМИ, он может быть гражданином Бангладеш.

Times Square right now…..

Explosion in Manhattan pic.twitter.com/ZAtgqaajBI — sandeep_k (@sandeep_k2) 11 декабря 2017 г.

"Подозреваемый привязал взрывное устройство к телу. Тип устройства пока не установлен", — также говорится в сообщении.

Взрыв прогремел сегодня у автобусной станции на Манхэттене. Пострадали четыре человека.