Путин прокомментировал признание Иерусалима столицей Израиля

Любые шаги, идущие в обход долгосрочным и справедливым договоренностям между Израилем и Палестиной, окажутся контрпродуктивными, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Урегулирование палестино-израильского конфликта требует долгосрочных и справедливых договоренностей, которые будут отвечать интересам всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Таким образом, российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси впервые прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Наши страны вместе выступают за скорейшее возобновление прямого палестино-израильского диалога по всем спорным вопросам, включая статус Иерусалима. Необходимы долгосрочные и справедливые договоренности, которые отвечали бы интересам обеих сторон. И, конечно, эти договоренности должны соответствовать принятым ранее решениям международного сообщества", — заявил Путин.

"Россия полностью поддерживает все решения, которые были приняты ранее по этому вопросу СБ ООН. Считаем контрпродуктивными любые шаги, предвосхищающие исход диалога между палестинцами и израильтянами. Считаем, что такие шаги являются дестабилизирующими, не помогают разрешению ситуации, а наоборот, провоцируют конфликт", — добавил он.