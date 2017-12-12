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Города Мира. Каракас. Архивное фото

Новую валюту ввели в одной из коммун Каракаса

© Sputnik. Дмитрий Знаменский
Новости
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Новая валюта, паналь, будет использоваться во внутрикоммунальных расчетах.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. В одной из коммун района Катии в столице Венесуэлы решили выпустить собственную валюту, передает РИА Новости.

"В разгар экономической войны и международной финансовой блокады против Венесуэлы коммуна Паналь-2021 и Патриотическая сила имени Алексиса Виве во исполнение прямых указаний вечного команданте Уго Чавеса вводит с сегодняшнего дня в обращение коммунальную валюту паналь", — говорится в сообщении администрации коммуны в ее микроблоге в Twitter. Там же размещены несколько фотографий новой валюты, в том числе купюра в 10 паналей с портретом Чавеса.

Паналь будет использоваться во внутрикоммунальных расчетах. Первой такой операцией стала продажа риса, собранного в той же коммуне. Цена пакета составила 3 паналя, а курс установлен из расчета 1 паналь равен 5 тысячам боливаров. При этом неофициальный курс "черного" рынка составляет сейчас почти 93 тысячи боливаров за доллар США. Эмиссией новых банкнотов занимается местный коммунальный банк.

О реакции центрального банка Венесуэлы на монетарную инициативу местных руководителей в Катии пока не известно.




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