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Военная техника, Гаубица.

Военные ЮВО в Абхазии уничтожили наступающие танки "противника"

© Sputnik. Сергей Пивоваров
Новости
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На базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии около 500 военнослужащих базы задействовали свыше 60 единиц вооружения и военной техники.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Артиллеристы ЮВО на полигоне Нагвалоу применили 22-миллиметровые гаубицы Д-30 и 120-миллиметровых минометов "Сани" и уничтожили цели с помощью координат, поступивших от пунктов управления разведывательных огневых контуров, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

"Всего было поражено свыше 40 мишеней, имитирующих тяжелую бронетехнику противника на удалении более четырех тысяч метров", — сказал Астафьев.

После каждого залпа артиллерийские расчеты отрабатывали противоогневой маневр, выдвигаясь на новые позиции, добавил начальник пресс-службы.

Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото.
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В составе разведывательных огневых контуров вместе с артиллерийскими подразделениями выполняли свои задачи разведчики, связисты и военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов базы, уточнил Астафьев.

В течение тренировки координаты вновь обнаруженных целей в режиме реального времени передавались с беспилотников и комплексов управления, разведки и связи "Стрелец" на пункты управления. Всего было отработано свыше 50 нормативов по разведке местности для обнаружения мишеней, дополнил представитель ЮВО.

Всего в учебном мероприятии участвовали около 500 военнослужащих базы, было задействовано свыше 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и 152-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия "Акация" на базе гусеничной бронемашины СУ-100, заключил начальник пресс-службы.




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