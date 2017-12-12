Эрдоган сказал "спасибо" Путину

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. После встречи с президентом России Реджеп Тайип Эрдоган сказал слова благодарности своему российскому коллеге на русском языке, сообщает RT.
"Спасибо", — сказал Эрдоган Путину после выступления российского лидера и хитро улыбнулся.
После этого главы государств пожали друг другу руки.
В ноябре сообщалось, что Путин на переговорах в Сочи уронил стул Эрдогана.
В июле Путин по итогам пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинистё выразил благодарность журналистам по-фински.