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Церемония Год до Олимпийских игр 2018

Олимпийское собрание поддержало решение спортсменов из РФ участвовать в ОИ

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
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Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (34)
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Ранее российские атлеты выразили готовность принять участие в Олимпиаде-2018.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Олимпийское собрание единогласно поддержало заявление российских спортсменов по их участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, пердает Р-Спорт.

Исполком Международного олимпийского комитета 5 декабря временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены, участие которых должна одобрить специальная комиссия, смогут выступить на Играх в Южной Корее только в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

В понедельник комиссия спортсменов ОКР заявила о поддержке тех российских атлетов, которые выразили готовность принять участие в Олимпиаде-2018. Их заявление было единогласно поддержано на олимпийском собрании, которое проходит во вторник в Москве.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (34)



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