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Хибла Амичба

Хибла Амичба стала членом Союза композиторов Германии

© Фото: страница Хиблы Амичба в Facebook
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Полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба пишет классическую музыку, блюз и музыку к кино.

CУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Полномочный представитель министерства иностранных дел Абхазии в Германии Хибла Амичба стала членом Союза композиторов Германии.

"Знакомые мне посоветовали вступить в Союз композиторов Германии, так как для тех, кто занимается музыкой, состоять в организации очень важно. Я заполнила формуляр, но не думала, что я буду принята", — сказала Хибла Амичба.

Хибла Амичба окончила музыкальную школу, после занималась игрой на фортепиано.

"Любовь к музыке у меня была с детства, выступали с братом в различных конкурсах в Абхазии и за его пределами, занимали первые места. После мы выбрали себе специальности, но не бросили музыку, всегда играли на инструментах. Я сама придумывала свои мелодии", — подчеркнула она.

По ее словам, она стала показывать свою музыку специалистам, и они ей посоветовали продолжать писать музыку.

"Я знала, что мне предстоит многому научиться в области композиции, поэтому начала заниматься изучением композиции. Когда я получила первую готовую партитуру, мой интерес еще больше усилился", — рассказала Амичба.

Хибла Амичба рассказала, что уже не раз выступала в Берлине, исполняя, в том числе, и абхазскую музыку.

"В этом году мы выступили в международном благотворительном концерте, все собранные средства мы отправили в фонд Константина Хабенского, который помогает больным детям, там мы исполнили и абхазский романс, и другие композиции", — сказала она.

Кроме того, она добавила, что она принимала участие в ежегодном концерте Stanway House в Берлине, на котором есть возможность представлять слушателям новую музыку. Хибла Амичба пишет классическую музыку, блюз и музыку к кинокартинам.




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