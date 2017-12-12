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Ираклий Тужба

Возможность устного заявления о неприменении силы обсудил МИД Абхазии в Женеве

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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В рамках работы Женевских международных дискуссий в столице Швейцарии состоялись предварительные консультации, в которых приняли участие представители МИД Абхазии.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вопросы безопасности и урегулирования конфликта между Абхазией и Грузией обсудили представители МИД Абхазии с сопредседателями Женевских дискуссий во вторник 12 декабря в Женеве, сообщил Sputnik помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

"Состоялись двусторонние встречи с сопредседателями Женевских международных дискуссий в рамках работы первой рабочей группы, где обсуждались вопросы безопасности, вопросы, связанные с урегулированием конфликта, а также возможные перспективы согласования и принятия совместного устного заявления о неприменении силы в отношении друг друга", — уточнил Тужба.

По инициативе сопредседателя этих дискуссий, добавил Тужба, также состоялась информационная сессия, посвященная борьбе с различными экологическими проблемами. Специалисты из ООН и ОБСЕ поделились опытом того, как международные структуры борются с последствиями стихийных бедствий и экологическими проблемами по всему миру.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам помощника министра, абхазская сторона также подчеркнула недопустимость сноса памятника в честь защитников Абхазии в городе Килмарнок в Шотландии и необходимость его скорейшего восстановления на прежнем месте.

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.




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