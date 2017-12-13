Номинанты: кто претендует на "Золотой глобус"

Sputnik Абхазия предлагает список номинантов на премию "Золотой глобус", церемония вручения которой пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Мультфильмы

Мультфильмы "Тайна Коко", "Босс-молокосос" и "Фердинанд" номинированы на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм", сообщили организаторы конкурса.

В числе номинантов на премию в этой категории также представлены полнометражные анимационный фильмы "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

Режиссеры

Режиссеры Ридли Скотт и Стивен Спилберг, номинированы на кинопремию "Золотой Глобус"-2018, сообщили организаторы в понедельник.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 7 января.

Конкуренцию им в этой категории также составят Мартин Макдонах с картиной "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", Кристофер Нолан с фильмом "Дюнкерк" и Гильермо дель Торо с картиной "Форма воды".

Фильмы

Фильмы "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Форма воды" Гильермо дель Торо и "Секретное досье" Стивена Спилберга номинированы на кинопремию "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический фильм", сообщили организаторы.

В числе претендентов на звание лучшей драмы уходящего года ассоциация иностранной прессы Голливуда также назвала картины "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха и "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино.

В категории лучший комедийный фильм представлены "Горе-творец" Джеймса Франко, "Величайший шоумен" Майкла Грэйси, "Ледяная стерва" Крейга Гиллеспи, "Леди Птица" Греты Гервиг и "Прочь" Джордана Пила.

Актеры

Актеры Том Хэнкс и Хью Джекман номинированы на премию "Золотой глобус", сообщили организаторы конкурса.

Том Хэнкс ("Секретное досье") поборется за награду в категории "лучший актер в драматическом фильме", конкуренцию ему составят Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Гари Олдмен ("Темные времена") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

С Хью Джекманом ("Величайший шоумен") в категории "лучший актер в комедии" будут бороться Стив Карелл ("Битва полов"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве"), Джеймс Франко ("Горе-творец") и Дэниэл Калуя ("Прочь").

Актрисы

Актрисы Мерил Стрип и Эмма Стоун номинированы на премию "Золотой глобус" за лучшие актерские работы, сообщили организаторы конкурса.

Мерил Стрип поборется за награду в категории "лучшая актриса в драматическом фильме" за роль в фильме "Секретное досье". Конкуренцию ей составят Джессика Честейн за фильм "Большая игра", Салли Хокинс за "Форму воды", Фрэнсис Макдорманд за "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" и Мишель Уильямс за "Все деньги мира".

С Эммой Стоун ("Битва полов") в категории "лучшая актриса в комедии или мюзикле" будут бороться Джуди Денч за фильм "Виктория и Абдул", Хелен Миррен за "В поисках праздника", Сирша Ронан за "Леди Берд" и Марго Робби за "Ледяную стерву".

Сериалы

Сериалы "Очень странные дела" от компании Netflix и "Игра престолов" от HBO вошли в число претендентов на премию"Золотой глобус" в номинации "лучший драматический сериал", сообщили организаторы конкурса.

Конкуренцию в данной номинации им составят сериал "Корона" от Netflix, "Рассказ служанки" от Hulu и "Это мы" от NBC.

В свою очередь за приз в номинации лучший телевизионный мини-сериал/лучший телефильм будут бороться "Большая маленькая ложь", "Фарго", "Вражда. Бетт и Джоан", "Грешница" и "Вершина озера: Китайская девушка".

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечают заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню. Считается, что ввиду своего ограниченного числа и в силу профессии члены HFPA склонны голосовать за наиболее "гламурных" представителей киноэкрана.