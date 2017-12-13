Метеорный поток Геминиды будет наиболее активным с 13 по 14 декабря

Геминиды - один из самых богатейших звездопадов, когда в час можно наблюдать более 100 метеоров.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Самая большая активность метеорного потока Геминиды придется в 2017 году на 13-14 декабря, сообщает Международная метеорная организация, передает РИА Новости.

"Этот метеорный поток можно наблюдать с 4 по 17 декабря, но пик его наибольшей активности будет с 13 на 14 декабря", — отмечают астрономы.

Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецов (Gemini), в котором находится радиант потока. Это последний метеорный поток в году, он же входит в "большую тройку" звездопадов. Это один из самых богатейших звездопадов, в час можно наблюдать более 100 метеоров.

Согласно исследованиям астрономов, возраст этого метеорного потока составляет более 1000 лет, он был открыт в конце XIX века. Геминиды отличаются большой яркостью, их поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая. В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а выбрасывающий звездную пыль астероид "Фаэтон".