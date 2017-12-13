Абхазский павильон на ВДНХ не пострадал во время пожара

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Во время пожара на ВДНХ абхазский павильон не пострадал, сообщил Sputnik глава Торгового представительства правительства Республики Абхазия в России Олег Барциц.
"Вообще информация крайне скудная. Хочу сказать, что пожар разгорелся не в самом павильоне. Загорелись строительные леса, предназначавшиеся для ремонтных работ. Благо, они находились на достаточно серьезном удалении от нашего павильона. С павильоном Абхазии все в порядке", — отметил он.
По словам Торгпреда, реставрационные работы в абхазском павильоне продолжаются.
"Ремонтные работы идут, они в самом разгаре. Международный деловой культурный центр по поручению президента осуществляет технический надзор над всем происходящим – и соответствие сметной расходной документации, и качество материалов, и последовательность работ. Все контролируется нашей стороной", — рассказал он.
Как рассказал Олег Барциц, реставрационные работы планируют завершить в 2018 году.
"Думаю, мы выдержим намеченные сроки и закончим в 2018 году ремонт. Периодически мы информируем правительство Абхазии", — резюмировал он.
Пожар на строительных лесах на ВДНХ возник 12 декабря в 23.00. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожар был сразу локализован. Жертв нет.