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Абхазский павильон на ВДНХ не пострадал во время пожара

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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В ходе реставрационных работ загорелись строительные леса на главном павильоне ВДНХ во вторник 12 декабря.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Во время пожара на ВДНХ абхазский павильон не пострадал, сообщил Sputnik глава Торгового представительства правительства Республики Абхазия в России Олег Барциц.

"Вообще информация крайне скудная. Хочу сказать, что пожар разгорелся не в самом павильоне. Загорелись строительные леса, предназначавшиеся для ремонтных работ. Благо, они находились на достаточно серьезном удалении от нашего павильона. С павильоном Абхазии все в порядке", — отметил он.

По словам Торгпреда, реставрационные работы в абхазском павильоне продолжаются.

"Ремонтные работы идут, они в самом разгаре. Международный деловой культурный центр по поручению президента осуществляет технический надзор над всем происходящим – и соответствие сметной расходной документации, и качество материалов, и последовательность работ. Все контролируется нашей стороной", — рассказал он.

Как рассказал Олег Барциц, реставрационные работы планируют завершить в 2018 году.

"Думаю, мы выдержим намеченные сроки и закончим в 2018 году ремонт. Периодически мы информируем правительство Абхазии", — резюмировал он.

Пожар на строительных лесах на ВДНХ возник 12 декабря в 23.00. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Пожар был сразу локализован. Жертв нет.




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